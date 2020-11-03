زلزال إزمير.. ارتفاع حصيلة ضحايا إلى 109 قتلى

أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، بأن الزلزال أسفر عن مصرع 109 أشخاص وإصابة 1036 آخرين بجروح، مضيفة أن 898 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1562 هزة أرضية ارتدادية، بينها 44 تجاوزت قوتها 4 درجات، وفقا لروسيا اليوم.
وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4مبان في ولاية إزمير الأكثر تضررا من الزلزال، فيما استكملت فرق الطوارئ عملها في 13 بناية.
وأمس الاثنين أعلنت "آفاد" أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية
وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سيفريهسار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
من جانبه، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تبني الحكومة منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم بسبب الزلزال في أسرع وقت ممكن.
كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.
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