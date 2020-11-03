المحكمة ترفض دعوى إلغاء 127 ألف صوت انتخابي

وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجلوا من سياراتهم، أي على طريقة "درايف ثرو"، معتبرين أن هذه الممارسة غير قانونية، لأن هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.
والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً إضافياً بسبب جائحة "كوفيد-19"، ومخاوف الناخبين من الازدحام المرتقب في مراكز الاقتراع.
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