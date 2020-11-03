المحكمة ترفض دعوى إلغاء 127 ألف صوت انتخابي

رفضت محكمة فيدرالية في ولاية تكساس الأميركية، طلباً تقدم به الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس (عاصمتها هيوستن) من دون أن يترجلوا من سياراتهم. وهذه المراجعة القضائية هي واحدة من دعاوى عديدة رفعت أمام القضاء، وقد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا التي يعود إليها أن تحدد هوية الفائز في الانتخابات إذا ما كانت النتائج مقاربة.

وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجلوا من سياراتهم، أي على طريقة "درايف ثرو"، معتبرين أن هذه الممارسة غير قانونية، لأن هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.

والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً إضافياً بسبب جائحة "كوفيد-19"، ومخاوف الناخبين من الازدحام المرتقب في مراكز الاقتراع.