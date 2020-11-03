بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة الخطيرة

ويعتبر مستوى التهديد «الخطير» ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا، ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدر حالياً كـ«مرجح جداً»، وفقاً لما ذكره تلفزيون RT.
وتم خفض مستوى التهديد الإرهابي من الدرجة «الخطيرة» إلى «الملموسة» في نوفمبر 2019 على خلفية مقتل زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي. وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.
وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقاً أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين. وجرى ذلك بعد سلسلة هجمات ضربت مؤخراً فرنسا، خاصة قطع رأس مدرس تاريخ في باريس على يد شاب في 18 عاماً يوم 17 أكتوبر، ومقتل 3 أشخاص بعملية طعن في نيس في 29 من الشهر ذاته.
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