واتارا رئيسا لساحل العاج للمرة الثالثة

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق إزاء التوتر والاستفزازات والتحريض على الكراهية، التي سادت ولا تزال مستمرة في البلاد حول هذه الانتخابات». وخرّب ناشطو المعارضة الذين دعوا إلى «العصيان المدني» ،أو أغلقوا نحو خمسة آلاف مركز اقتراع، ما سمح لـ 17601 مركز من أصل 22381 بفتح أبوابها، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد الناخبين المدرجين على القوائم، الذين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم من 7,495,082 إلى 6,066,441 ناخبا، وفقا للجنة.
وحصل واتارا على 3,031,483 صوتا من إجمالي 3,215,909 أصوات تم الإدلاء بها في هذا الاقتراع، الذي تخللته أعمال عنف مميتة. وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، يأتي المرشح المستقل كواديو كونان بيرتان في المرتبة الثانية، مع حصوله على 1,99 % من نسبة الأصوات، متقدما على المرشحين الآخرين، اللذين دعيا إلى المقاطعة لكنهما حصلا على أصوات.
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