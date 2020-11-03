واتارا رئيسا لساحل العاج للمرة الثالثة

أعيد انتخاب الرئيس الحسن واتارا (78 عاما) لولاية ثالثة مثيرة للجدل في ساحل العاج، بنتيجة 94,27 % من الأصوات في الدورة الأولى، بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات، وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة فجر الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كوليبالي كويبيير بعد تلاوة النتائج «انتخب بالتالي الحسن واتارا رئيسا للجمهورية». وبحسب أرقام اللجنة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 53,90 %.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق إزاء التوتر والاستفزازات والتحريض على الكراهية، التي سادت ولا تزال مستمرة في البلاد حول هذه الانتخابات». وخرّب ناشطو المعارضة الذين دعوا إلى «العصيان المدني» ،أو أغلقوا نحو خمسة آلاف مركز اقتراع، ما سمح لـ 17601 مركز من أصل 22381 بفتح أبوابها، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد الناخبين المدرجين على القوائم، الذين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم من 7,495,082 إلى 6,066,441 ناخبا، وفقا للجنة.

وحصل واتارا على 3,031,483 صوتا من إجمالي 3,215,909 أصوات تم الإدلاء بها في هذا الاقتراع، الذي تخللته أعمال عنف مميتة. وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، يأتي المرشح المستقل كواديو كونان بيرتان في المرتبة الثانية، مع حصوله على 1,99 % من نسبة الأصوات، متقدما على المرشحين الآخرين، اللذين دعيا إلى المقاطعة لكنهما حصلا على أصوات.