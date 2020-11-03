وزير نمساوي: لا أدلة على وجود منفذ ثان لهجوم فيينا

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نفذه أكثر من مهاجم واحد. وقال في مؤتمر صحافي إن المواد المصورة التي اطلعت عليها الشرطة «لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان». وأضاف الوزير أن منفذ الاعتداء الدامي في فيينا مساء الاثنين نجح في «خداع» برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي أبريل 2019 حُكم على منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ولكن تم الإفراج عنه بشكل مبكر، الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين، لافتا من جهة أخرى إلى اعتقال 14 شخصا، وتنفيذ 18 عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.