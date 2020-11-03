وفي أبريل 2019 حُكم على منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ولكن تم الإفراج عنه بشكل مبكر، الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين، لافتا من جهة أخرى إلى اعتقال 14 شخصا، وتنفيذ 18 عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير نمساوي: لا أدلة على وجود منفذ ثان لهجوم فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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