الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة تبون بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 12 دقيقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، ان “الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بكوفيد-19″، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري. وقال بيان الرئاسة: “يُواصل رئيس الجمهورية السّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد”.

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