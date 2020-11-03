“قطارات ترامب” تثير المخاوف في اليوم الأخير للانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 6:39 مساءً

أثارت ما تعرف باسم “قطارات ترامب” المخاوف الأمنية في عدة ولايات ، ولا سيما في اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن خبراء في شؤون الانتخابات .

وقال خبراء في شؤون الانتخابات إن الصفوف الطويلة من السيارات والشاحنات والدراجات النارية التي ترفع أعلاما لتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير مخاوف أمنية.

وفجرت إحدى القوافل، المعروفة باسم ”قطارات ترامب“، مواجهة على طريق سريع خارج مدينة أوستن بولاية تكساس، يوم الجمعة، عندما حاصرت حافلة تابعة للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، وزُعم أن أحد الأعضاء صدم جانب الحافلة، الأمر الذي أدى لفتح تحقيق من مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت شرطة ريتشموند، يوم الأحد، إن قافلة ترامب في ريتشموند بولاية فرجينيا خرجت عن الطريق، وتحركت على العشب بالقرب من نصب ”لي“ التذكاري.

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وذكرت الشرطة، أن هناك مزاعم بأن أعضاء رشوا امرأة برذاذ الفلفل، وأنها تحقق في تقارير تفيد بإطلاق النار على سيارة شاغرة.

وهناك خطط لعدد كبير من الفعاليات لقطارات ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يوم الانتخابات الرسمي في الولايات المتحدة، وفقا لمنشورات على موقع ”فيسبوك“ ومقابلات مع المنظمين.

وتشير الإعلانات، إلى أن العديد منها سينتهي أو سيمر أمام مراكز الاقتراع.

وأبدى خبراء أمن الانتخابات قلقهم من أن التجمعات قد تخرق القوانين، أو تخيف الناخبين أو تتحول إلى مواجهات عنيفة.

وقال مايكل جرينبيرجر، مدير مركز الصحة والأمن الداخلي في جامعة ميريلاند ”ما حدث في أوستن يظهر أنه ليس ضجيجا“.

ويتوقع أن ”الاضطرابات ستكون من النوع الذي لم نشهده في انتخاباتنا الاتحادية السابقة“.

ومرت معظم فعاليات قطارات ترامب بسلام، وأكد المنظمون الثلاثة يوم الإثنين، أنهم يدينون ما حدث في تكساس.