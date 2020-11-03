روسيا تعلن عن مقترح إيراني لوقف القتال في ناغورني قره باغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير خارجية روسيا أندري رودينكو أنّ بلاده تدرس مقترحا إيرانيا لإنهاء الصراع في ناغورنو قرة باغ بعد فشل ثلاث اتفاقات لوقف إطلاق النار، الذي دخل أسبوعه السادس وذلك نقلا عن وكالة انترفاكس للأنباء.

وفي التفاصيل، قدّم نائب وزير خارجية إيران عباس عراقجي المقترح خلال زيارته موسكو الأسبوع الماضي.

وقال رودينكو للصحفيين: ”ندرسه بعناية“.

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وقُتل ما لا يقل عن ألف شخص وربما أكثر منذ اندلاع القتال في 27 أيلول/سبتمبر، في ناغورني قره باغ، وهي منطقة يعترف بها المجتمع الدولي باعتبارها جزءا من أذربيجان، لكن يقطنها ويسيطر عليها سكان أرمن.

وذكرت وكالات أنباء روسية، الأسبوع الماضي، أن إيران اقترحت القيام بدور بارز في مفاوضات سلام تشارك فيها دول المنطقة. وقالت إن روسيا ستكون إحدى هذه الدول.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية أن عمليات قتالية اندلعت اليوم الثلاثاء، في منطقتي زانجيلان وجوبادلي في ناغورني قره باغ، بالقرب من الحدود مع إيران، وفي منطقتي أغدير وخوجافيند اللتين تعرفان في أرمينيا باسم مارتاكيرت ومارتوني في شمال وشرق منطقة الصراع.

وقالت أذربيجان إن مواقعها على الحدود مع أرمينيا تعرضت للقصف بقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة، وإن مدينة فيزولي الواقعة بين ناغورني قره باغ وإيران والقرى المحيطة بها تعرضت للقصف.