العثماني: الوضعية الاقتصادية صعبة ونسعى إلى استبدال منتجات مستوردة بمحلية

في ظل وباء كورونا، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، للحديث عن وضعية الاقتصاد الوطني، ومفاتيح تجاوزه لظروف الجائحة.

وقال العثماني، اليوم، أمام مجلس المستشارين، إن الوضعية الاقتصادية صعبة، ولكن كانت ستكون أصعب لو لم تكن العديد من المعطيات قد تحسنت، قبيل الجائحة.

ومن بين المعطيات، التي يقول العثماني إنها ساعدت الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الجائحة، ضبط العجز التجاري، والتحكم في التضخم، ما أعطى للاقتصاد الوطني، حسب العثماني أسسا قوية، مكنته من الصمود.

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وتحدث العثماني عن البرامج، التي أطلقتها الحكومة في ظل كورونا لدعم الاقتصاد الوطني، من دعم ولوج المقاولات للتمويل وضمان أوكسيجين ثم برنامج إقلاع المقاولات الصغيرة جدا.

وأكد العثماني ضرورة إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية، وتمكين المقاولات الوطنية، والمواد مغربية المنشأ عبر إعطائها الأولوية في الصفقات العمومية.

وقال العثماني إن أربعة مليار درهم من المنتجات، التي كان يستوردها المغرب، سيتم استبدالها بإنتاج محلي، في ظل استعداد الحكومة لمواكبة المقاولة الوطنية لإنتاج مواد بديلة عن تلك التي كانت مستوردة، وبمستوى الجودة ذاته.