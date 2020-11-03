الفيزازي يفقد والده

أفجع الموت، الشيخ المعروف، محمد الفيزازي، إذ سلم والده الروح إلى بارئها، اليوم الثلاثاء.
وشارك الفيزازي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة كتب فيها: “والدي انتقل إلى رحمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وامتلأت التعليقات عليها بعبارات التعازي، والمواساة.
وكان الفيزازي قد أعلن عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، في نهاية أكتوبر الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، ونقله إلى المستشفى العسكري في مدينة مكناس.
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