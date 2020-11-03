العثماني: هذا هو الرقم الخطير الذي لابد أن نحذر منه.. ارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بـ300 خلال أسبوعين!

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن الرقم الذي يخيفه في الوضعية الوبائية للبلاد في مواجهة جائحة كورونا، وهو الارتفاع الكبير الذي يعرفه عدد الحالات الصعبة والخطيرة.

وقال العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “صحيح أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة يوميا مهم، ونسجل ما بين 3000 و4000 في المتوسط، لكن الأهم هو عدد الحالات الخطيرة والحرجة التي ترتفع يوميا بما بين 60 و100 حالة”.

وأضاف العثماني موضحا أن، “عدد الحالات الخطرة ازدادت خلال أسبوعين من 240حالة إلى 534، أي بحوالي 300 وهو الرقم الأصعب الذي يجب أن نحذر منه”.

وفي رسالة طمأنة وجهها العثماني للمغاربة، قال: “غير صحيح أن قدراتنا الصحية متجاوزة، ذلك أن نسبة ملء أسرة الإنعاش تصل حاليا إلى 36,4 بالمائة، وكانت قبل أسبوعين 26,3 بالمائة”، مجددا التأكيد على أن “الخطير هو المنحى”.

وزاد العثماني موضحا أن نسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد-19 في بعض المدن “خاصة في الدار البيضاء تقترب من 60 بالمائة”، معتبرا أن نسبة الإماتة متحكم فيه وتبلغ “1,7 بالمائة وهي من أقل النسب المسجلة في العالم”.