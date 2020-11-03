الوالي مصاب بكورونا وحالته تتحسن

أصيب الفنان هشام الوالي بفيروس كورونا المستجد، ويخضع، حاليا، للحجر، فيما أن حالته الصحية في تحسن مستمر.

وأعلن الوالي، اليوم الثلاثاء، تدوينة كتب فيها: “أحوالي الصحية في تحسن مستمر والحمد لله المقاومة، ثم المقاومة، ثم الانتصار بإذن الله تعالى”.

ودفعت أسئلة المتابعين المستفسرة حول علاقة الوعكة الصحية، التي أصابت الوالي بكورونا، بزوجته إلى تأكيد إصابته بالفيروس، موجهة الشكر إليك من توجهوا بالدعاء إلى زوجها.

وانضم هشام الوالي إلى قائمة الفنانين، الذين طالتهم الإصابة بالفيروس، منهم الدوزي، وفاتى جمالي، وريدوان، وأسامة رمزي.