شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: الرئيس "تبون" يتعافى تدريجيا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في البيان: "يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، ويطمئن الطاقم الطبي بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".
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