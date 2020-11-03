بلد عربي يسجل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 54 حالة وفاة و4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 86576 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 215 حالة، فيما غادرت 135 حالة بعد شفائها.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1565 حالة، منهم 374 حالة على أسرة العناية المركزة.
وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 215 حالة، فيما غادرت 135 حالة بعد شفائها.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1565 حالة، منهم 374 حالة على أسرة العناية المركزة.
وبينت الوزارة أنه تم إجراء 20887 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1934688 فحصا.
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