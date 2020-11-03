وأوضحت الرئاسة في بيان أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد". وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".



وكان بيان رسمي أفاد، الثلاثاء الماضي، بدخول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية، مبيناً أن حالته "لا تستدعي القلق". وكان بيان رسمي أفاد، الثلاثاء الماضي، بدخول الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية، مبيناً أن حالته "لا تستدعي القلق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس عربي بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.