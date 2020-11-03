شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ تعلن انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشة المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكيل مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعها اليوم من مناقشة مواد مسودة مشروع قانون اللائحة المعده من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وأضافت فيبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة وفقا لما انتهت إليه المناقشات ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم 17 نوفمبر.

وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت اولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

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وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد. وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.

وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.