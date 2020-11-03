شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: تشكيل لجنة صياغة اللائحة وعرض المسودة الأخيرة 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وحضور وكيلى المجلس، تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم 17 نوفمبر.

وقالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم من المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها كذلك الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

وأضافت فيبي، أن اللجنة قررت إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة بجانب إضافة مواد جديدة لمزيد لتنظيم عمل المجلس كما تقرر إرجاء مناقشة عدد من المواد.

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وأشارت فيبي إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون.

ولفتت فيبي إلى أن مناقشات اليوم بالثراء والمشاركة من كافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت في مناخ من التعاون والإنفتاح على كافة الآراء والتوجهات، الأمر الذى يشى بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى وتم إضافة فصل جديد.