شكرا لقرائتكم خبر عن ختام تدريب دفعة الفريق العصار من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اُختُتِمَ اليوم الأربعاء التدريب الميدانى لدفعة "الفريق محمد العصار"؛ الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة فى 26 محافظة، وتم تقييم المتدربين من خلال 16 زيارة من وفود مختلفة من لجان موظفى الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع د. رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية، حيث تم رصد ردود أفعال المحافظين ونوابهم عن فترة التدريب التى استمرت لمدة شهرًا كاملًا؛ بهدف تعزيز وعى وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التى تواجه الدولة ممثلةً فى المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، وتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

وقدمت رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الشكر والتقدير للسادة المحافظين على تعاونهم المثمر والدائم مع الأكاديمية وعلى حُسن استقبالهم للمتدربين وما بذلوه من جهد ونُصح وإرشاد لهم. ومن جانبهم قام المحافظون بتكريم المتدربين فى جميع المحافظات وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على التزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.