شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات تهنئ عبد الوهاب عبد الرازق على تقلده رئاسة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الثلاثاء، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غادة لبيب، والتي حرصت على الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية. من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بتهنئة غادة لبيب، مشيراً إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

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يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق، إنه حرص على الحضور لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مضيفًا: " نفخر بتوليه هذه المسئولية، فهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية فى مصر، وله سمعته فى القضاء".

وأضاف عبد الرحيم، أننا أيضا نقدم التهنئة لمصر بمناسبة تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئاسة مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه رجل لطالما كان مثالًا يحتذى به فى القضاء، وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون اضافة كبيرة فى العمل البرلمانى .