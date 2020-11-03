العثماني: الوضع الوبائي مقلق ولكنه لم يخرج عن السيطرة وكل القرارات سيادية

دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن حصيلة تعاطي حكومته مع جائحة كورونا، معتبرا في الوقت ذاته، أن الوضع الوبائي في البلاد مقلق، لكنه لم يخرج عن السيطرة.

وقال العثماني، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، إن مقاربة المغرب في مواجهة الوباء اعتمدت على إمكانياته الذاتية، وأعطت أكلها، مشددا على أن القرارات المتخذة كانت سيادية، داحضا في الوقت ذاته ما يشاع عن استنساخ الحكومة المغربية لقرارات تتخذها دول الجوار.

وعن مستجدات الوضع الوبائي، قال العثماني إن الوضع يستدعي عدم التراخي، والتهاون، واستمرار الحذر على أعلى مستوى، مضيفا أنه “إذا لم يكن من الممكن التأثير مباشرة في سرعة، وخطورة الفيروس، فإنه من المقدور الحد من انتشاره باتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

وأقر العثماني بصعوبة الوضع الوبائي في البلاد، وقال إن “الوضعية الوبائية مقلقة، ولكنها بفضل الله، وتضحيات الجميع لم تخرج بعد عن السيطرة، دون أن يحجب عنا ذلك الضغط الكبير على المؤسسات الصحية”.