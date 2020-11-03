ريدوان يشتكي من تكبر فنانين عرب

قال المنتج المغربي العالمي “ريدوان” إنه عانى تكبر الفنانين العرب، خلال احتكاكه بهم في أوبريت “صناع الأمل”، التي أشرف على توزيعها.

واشتكى ريدوان، خلال استضافته في برنامج “هذا أنا”، الذي يبث على قناة أبوظبي، أخيرا، من غرور، وعدم تواضع مجموعة من الفنانين العرب، وكذا من طريقة مناقشة اختياراتهم الموسيقية، قبل، وأثناء، وبعد العمل.

واستحضر ريدوان في معرض حديثه تعامل المشاهير العالميين معه، مشيرا إلى أنه اشتغل مع 81 نجما عالميا، معظمهم تعاملوا بأدب، وبطريقة محترمة، خلال تواصلهم معه.

يذكر أن ريدوان أعلن، قبل أسابيع، تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصيب به في دولة الإمارات.