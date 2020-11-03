العثماني: العودة للحجر الصحي الشامل يبقى خيارا ممكنا اذا خرج الوضع عن السيطرة

في ظل تطور الوضع الوبائي مع انتشار جائحة كورونا، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، للحديث عن احتمال العودة للحجر الصحي.

وقال العثماني اليوم، في حديثه أمام مجلس المستشارين، “لا أحد منا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة”.

وعبر العثماني عن أمله في أن تتم محاصرة الوباء، وقال، “نأمل أن نحاصر التطور المقلق للوباء، خصوصا في بعض الجهات التي تحتل المراتب الأولى في عدد الإصابات والضحايا”.

وفي ظل استعداد الحكومة لمناقشة تمديد حالة الطوارئ، قال العثماني إن حكومته مددت الطوارئ الصحية ست مرات متتالية، لمواجهة الحالة المقلقة لتزايد الحالات المسجلة يوميا والحالات الحرجة والوفيات.

وتحدث العثماني عن دول قال إنها أعادت الحجر الصحي الشامل أو النسبي في ظل غياب تلقيح كورونا، معتبرا أنه على المستوى الوطني، فإن الإجراءات التي اتخذتها البلاد منذ البداية، مكنت البلاد حسب قوله من تفادي عدد كبير من الإصابات والوفيات ومحاصرة الوباء ولو نسبيا.