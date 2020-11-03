يقدم المغني عبد الحفيظ الدوزي أغنية جينيريك مسلسل مغربي جديد يحمل عنوان “أولاد المرسى”، يبث في المستقبل القريب على قناة “إم بي سي5”.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن جينيريك المسلسل سيتخذ شكل فيديو كليب، يشارك فيه الممثلون الحاضرون في “ولاد المرسى”.
ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وتشارك فيه كوكبة من الممثلين المعروفين، أمثال ماجدولين الإدريسي، وعزيز داداس، وعبد السلام بوحسيني، وأمين الناجي، وسحر الصديقي.
وكان تصوير المسلسل المذكور، قد توقف بسبب جائحة كورونا، قبل العودة إلى بلاطوهات التصوير، وفق إجراءات احترازية ملزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي في مسلسل على “إم بي سي” وممثلون يشاركون رفقته في كليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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