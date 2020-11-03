حاضنات المقاولات “مقاول لاب”.. أمكراز: ندشن مسارا جديدا.. هذا المركز الأول وبرمجنا 13 في سنتين- فيديو

بتعاون مع بلجيكا، أعطى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء، انطلاقة حاضنات المقاولات “مقاول لاب” بالمركب المتعدد الخدمات للمقاولين الشباب بالعكاري التابع للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، كتدبير مبتكر يهدف الى مرافقة حاملي المشاريع لإحداث مقاولاتهم أو تطويرها من خلال مواكبة قبلية وبعدية بمعايير ذات جودة عالية.

وخلال الافتتاح، وبحضور سفير بلجيكا، اعتبر إمكراز أن المشروع يندرج في إطار خلق مناخ ملائم ومحفز للشباب والنساء لولوج عالم المقاولة وريادة الأعمال والابتكار على مستوى جهة الرباط، طموحه أن يصبح مركزا للإشعاع المقاولاتي على مستوى الجهة في أفق تعميم التجربة بجهات اخرى مستقبلا، مضيفا أن هذا المركز هو الأول ويتوقع الوصول إلى 13 مركز مماثل بعد سنتين.

و يتوجه المشروع بخدماته الى جميع أنواع المشاريع المقاولاتية التي تتطلب الدعم و الاحتضان من أجل تنميتها، وتتجلى القيمة المضافة للمشروع في تبني عرض خدمات ذات جودة موجه إلى رواد الأعمال وقادة المشاريع، لاسيما من خلال خدمات الدعم الفردي والجماعي لإنشاء وتطوير المقاولات المحدثة، بالإضافة الخدمات المشتركة المتمثلة في الاستقبال و فضاءات العمل المشتركة واستعمال الأنترنت وقاعات الاجتماعات، وما إلى ذلك من الخدمات الأخرى، كما يشكل حسب الوزير، فضاءا هاما لتبادل الافكار والخبرات والتشبيك.

ووجه أمكراز شكرا خاصا للشركاء للمملكة البلجيكية وجهة والوني بروكسيل و جمعية النهوض بالتربية والتكوين بالخارج، لدعمهم لهذا المشروع.