مندوبية التخطيط: المغرب فقد 581 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث من 2020

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد 581 ألف منصب شغل، ما بين الفصل الثالث من عام 2019، والفترة نفسها من العام الجاري، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من عام 2020، أن “حجم التشغيل شهد انخفاضا بـ581 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 237 ألف منصب شغل في المناطق الحضرية، و344 ألفا في الوسط القروي”.

وأضافت أنه تم فقدان 421 ألف منصب شغل مؤدى عنه، وذلك نتيجة فقدان 226 ألفا بالوسط الحضري، و195 ألفا في الوسط القروي، كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، تراجعا بـ160 ألف منصب، نتيجة فقدان 149 ألف منصب في المناطق القروية، و11 ألفا في المناطق الحضرية.

وما بين الفصل الثالث من عام 2019، والفترة نفسها من عام 2020، يضيف المصدر ذاته، عرف معدل النشاط انخفاضا على المستوى الوطني من 9ر44 في المائة إلى 5ر43 في المائة، كما سجل هذا المعدل انخفاضا في الوسط الحضري، حيث انتقل من 7ر41 في المائة إلى 41 في المائة بالوسط الحضري، وفي المناطق القروية من 8ر50 في المائة إلى 48 في المائة، مبرزا أن الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال، والنساء بلغ حوالي 1ر52 نقطة (9ر69 في المائة و8ر17 في المائة على التوالي).

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من جهته، انخفض معدل الشغل من 7ر40 في المائة إلى 9ر37 في المائة على المستوى الوطني، وعرف هذا المعدل انخفاضا بـ 2,1 نقطة بالوسط الحضري، كما تراجع بـ3,7 نقطة بالوسط القروي.

وبلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال، والنساء حوالي 2ر47 نقطة (9ر61 في المائة و7ر14 في المائة على التوالي).