الكشف عن صفقة فساد لاستيراد كميات من الوقود بأسعار مبالغة في عدن

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

كشفت مصادر إعلامية عن صفقة فساد ضخمة، طرفاها شركة مصافي عدن، وأحد البنوك الخاصة، لاستيراد كميات من الوقود بفارق سعري كبير.

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ووفق المصادر فإن مصافي عدن، وقعت اتفاقية مع مصرف اليمن والبحرين الشامل، المملوك لـ"أحمد بازرعة" لتوريد 40 ألف طن من مادة الديزل و30 ألف طن من المازوت لصالح كهرباء عدن.

وطبقا للصحفي جلال الشرعبي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، فإنه تم توقيع اتفاقية استيراد الوقود بفارق في سعر الشراء بـ 150 دولارا في الطن الواحد، مشيرا إلى أن الفارق الإجمالي في سعر الكمية عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار، عن السعر السائد.

وتسيطر شخصيات نافذة في الشرعية محسوبة على الإخوان ومقربون من نجل الرئيس هادي على استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في المناطق المحررة مستغلين نفوذهم وسلطتهم في الدولة وتسخيرها لخدمة مصالحهم الخاصة.