شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في العراق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 تؤكد كافة المصادر السياسية في العراق، أن النجيفي قام بالتواصل مع السفير التركي ووزير الخارجية العراقي، قبل أن يتصل برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحث الأطراف على التهدئة .

والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م . Advertisements ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي . وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .

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