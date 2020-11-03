- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف حوثي يعدم مواطنا في محافظة إب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية
أقدم قيادي حوثي على تصفية أحد المواطنين في محافظة إب (وسط اليمن)، جراء خلافات نشبت بينهما على قطعة أرض.
وذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو "أبو علي الوادعي" الذي يشغل منصب مدير "الأمن السياسي" بمديرية ذي السفال ومدينة القاعدة، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اقدم على تصفية مواطن يدعى "صلاح عبدالنور".
وقام القيادي "الوادعي" بتصفية المواطن "عبدالنور" في منطقة "الدائري" بمدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي السفال جنوبي المحافظة.
ونفذ القيادي الحوثي جريمته بسبب قطعة أرض تعود ملكيتها للضحية وحاول القاتل الاستحواذ عليها مستغلا نفوذه، وفق مصادر محلية.
وبعد ان لقيت الحادثة استياء شعبيا واسعا، سعت المليشيا الحوثية إلى تغطية جريمة قياديها بتلفيق تهم كيدية ضد الضحية وأنه مطلوب أمنيا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مشرف حوثي يعدم مواطنا في محافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.