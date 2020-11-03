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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تعتقل مسلح بسكين وسط باريس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية
أعلن متحدث باسم الشرطة الفرنسية أن السلطات ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كبير كان يتجول في منطقة بير لاشيز بوسط باريس اليوم.
وأضاف المتحدث أن بعض المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة واعتقلت الرجل في غرفة بأحد الفنادق.
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