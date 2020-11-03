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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة" يدشن مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية للنازحين باليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، أمس، مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية.
وعبر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحًا أن الحقائب سوف تسهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.
وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
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