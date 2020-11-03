بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

صورة ارشيفية

بدأ اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 11 ولاية والعاصمة واشنطن.



وكانت عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد بدأت رسميا ليل أمس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في ديكسفيل نوتش وميلزفيلد، وهما قريتان تابعتان لولاية نيو هامبشاير في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).

وأدلى خمسة ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، في انطلاقة رمزية للرئاسيات، مصوتين بالإجماع لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن.

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وبتصويتها في منتصف الليل، تتبع القرية على الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد".

وباستثناء قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباح الثلاثاء (12,00 ت غ).

ولم يستمر التصويت سوى بضع دقائق، تم بعدها تمّ تعداد الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وينتظر أن تكون أن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 تاريخية، مع إدلاء أكثر من مئة مليون ناخب بأصواتهم حتى الآن عبر البريد أوشخصيا.

ويدلي الناخبون في جميع الولايات أيضا بأصواتهم بشأن مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ ومقاعد مجلس النواب والعديد من المكاتب الحكومية والمحلية، وعدد كبير من الاستفتاءات حول قضايا تتراوح بين السياسة الضريبية إلى قوانين المخدرات.

وتشهد هذه الرئاسيات انفساما لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حتى أن الصحافة لخصت المشهد بإطلاق وصف "الولايات الأمريكية غير المتحدة".