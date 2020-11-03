أزمة مشتقات نفطية خانقة في مدينة عدن

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

صورة أرشيفية Advertisements

تعيش مدينة عدن أزمة وقود خانقة في جميع المديريات منذ يومين، حيث تصطف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مشهد يعكس معاناة المواطنين بالمدينة.



وقالت مصادر محلية إن شوارع عدن باتت خالية من حركة السيارات، بسبب انعدام الوقود، الى جانب صعوبة في التنقل بين المديريات.

وتسيطر هوامير محسوبة على الشرعية على سوق المشتقات النفطية في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة.