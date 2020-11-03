شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود بانفجار لغم أرضي بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 أرشيفية Advertisements قتل ثلاثة جنود، اليوم الثلاثاء، 03/تشرين الثاني/2020، جراء انفجار لغم أرضي.

وذكرت مصادر محلية أن دورية تعرضت لانفجار لغم أرضي في المحافظة صباح اليوم. وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وتدمير الدورية بشكل كلي.

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