شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي بأن الرئيس صالح أكد أيضا خلال استقباله وفدا من كتلة النصر النيابية العراقية أهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن ، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها، ومواصلة مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون.
وتم خلال اللقاء "وفق البيان" بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
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