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الرئيس العراقي: ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها بالعراق في السادس من يونيو القادم, مشددًا على أهمية أن تعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيداً عن التزوير.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي بأن الرئيس صالح أكد أيضا خلال استقباله وفدا من كتلة النصر النيابية العراقية أهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن ، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها، ومواصلة مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون.

وتم خلال اللقاء "وفق البيان" بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

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