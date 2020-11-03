كورونا المستجد: الإصابات تتخطى 47 مليونا .. وأوروبا تواجه وضعا صعبا فـي السيطرة على الوباء

■ 3 وفيات و787 إصابة جديدة فـي الكويت

■ 6 وفيات و1008 إصابات جديدة بالإمارات

■ البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

■ إمكانية تعطيل الدراسة فـي مصر

■ الحكومة السودانية تستبعد الإغلاق

■ إصابة أكثر من 70 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال

■ الأرجنتين ستحصل على 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 47 مليونا و418 ألفا و730 حالة حول العالم. يأتي ذلك فيما، قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن الحكومات الأوروبية تواجه “وضعا صعبا جدا” في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين في دول أوروبا من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية. وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف “من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون”. وأضاف “لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا جدا. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 3 حالات وفاة و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 6 آلاف وفاة و1008 إصابات جديدة بالفيروس،من جهتها قالت وكالة أنباء البحرين إن وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد أعلنت الموافقة على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لكوفيد19 “لأفراد الصفوف الأمامية”.

إلى ذلك، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي، إمكانية تعطيل الدراسة ومصير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، بسبب موجة كورونا الثانية المتوقعة. وقال شوقي في تصريحات صحفية: “الوزارة مستعدة تماما للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا حال حدوثها خلال الأشهر المقبلة”.

وفي السودان تزايدت المخاوف من احتمال انتشار أكبر للفيروس بعد ارتفاع معدل الحالات، وتسجيل 21 حالة في أوساط أفراد أسرة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، لكن الحكومة أعلنت في بيان عدم نيتها فرض إغلاق جديد في السودان. وفي فلسطين، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بإصابة أكثر من 70 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال بفيروس كورونا المستجد.

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دوليا، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن بلاده ستتلقى 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” ضد وباء “كوفيد19”، خلال شهري ديسمبر ويناير. من جانبها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 8501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 179 وفاة جراء مرض كوفيد19 الناجم عنه. بدورها، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و182 ألفا و628 حالة بزيادة 77398 عن الحصيلة السابقة. وفي إيران بدء تطبيق حظر السفر بين بين 25 مدينة، بينها طهران، لمدة 4 أيام. وقالت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت حالات إصابة قياسية بلغت 8932 حالة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات بالمرض إلى 637712 حالة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العاملين لحساب أنفسهم سيتلقون دعما حكوميا يعادل 80 بالمئة من دخلهم قبل الأزمة أثناء الإغلاق العام في انجلترا الذي يستمر 4 أسابيع في نوفمبر. وسيتلقى العاملون الذين أحيلوا لإجازات بدون أجر 80 بالمئة من أجورهم، ارتفاعا من 67 بالمئة في ظل أحدث خطط لتخفيض الدعم. من جهته، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن كوفيد 19 يصيب واحدا من بين سكان باريس كل 30 ثانية وتستقبل المستشفيات حالة إصابة بهذا المرض كل 15 دقيقة لأحد سكان العاصمة. وقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 52518 إصابة جديدة بكوفيد19. بدوره، رفض وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الدعوات إلى العودة إلى فرض حظر التجول الصارم على مدار الساعة، مثل الحظر الذي شهدته في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إنها لن تكون خطوة ضرورية لاحتواء حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا المستجد. وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس زاد بواقع 55019 حالة. وفي ألمانيا حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من حالة طوارئ حادة في المستشفيات نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة. الى ذلك، قال إيجور ماتوفيتش رئيس وزراء سلوفاكيا إن الاختبارات واسعة النطاق التي أجريت للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد اسفرت عن وضع حوالي 38 ألف شخص في الحجر الصحي بعد إجراء اختبارات لنحو ثلثي عدد سكان سلوفاكيا البالغ 5ر5 مليون نسمة.

في السياق، يستعد أصحاب المطاعم والمتاجر في جنيف للإغلاق تمشيا مع الإجراءات الجديدة لمكافحة كوفيد19 والتي تتجاوز القواعد السويسرية الأكثر تساهلا في أماكن أخرى، حيث اكتظ المستشفى الرئيسي بالمدينة وبدأ الاستعداد لنقل المرضى جوا لمقاطعات أخرى أقل ازدحاما. وفي جورجيا، أعلن مكتب رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال المكتب في بيان إن جاخاريا بدأ منذ الصباح عزلة ذاتية في المنزل بعد ثبوت إصابة أحد حراسه بكوفيد19، بحسب “رويترز”. الى ذلك، قال مركز “فيكتور” العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لسكان روسيا، بلقاح إيبيفاك كورونا” الذي يطوره المركز المضاد لفيروس كورونا عام 2021.

آسيويا، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني. فيما أظهرت بيانات وزارةالصحة الهندية تسجيل 38310 إصابات جديدة بالفيروس، مما يرفع العددالإجمالي إلى 8.27 مليون حالة.