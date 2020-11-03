ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 109 أشخاص وإصابة 1036 آخرين بجروح، مضيفة أن 898 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1562 هزة أرضية ارتدادية، بينها 44 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4 مبان في ولاية إزمير الأكثر تضررا من الزلزال، فيما استكملت فرق الطوارئ عملها في 13 بناية.

وأمس الاثنين أعلنت "آفاد" أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.