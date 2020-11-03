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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد يوم 30 أكتوبر، من 102 إلى 109 قتلى.
وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 109 أشخاص وإصابة 1036 آخرين بجروح، مضيفة أن 898 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1562 هزة أرضية ارتدادية، بينها 44 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4 مبان في ولاية إزمير الأكثر تضررا من الزلزال، فيما استكملت فرق الطوارئ عملها في 13 بناية.

وأمس الاثنين أعلنت "آفاد" أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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