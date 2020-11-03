نتائج قرعة دوري كرة الصالات

رياضة 2020-11-03 | 15:37 282 مشاهدة أجريتْ اليوم قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات المقرر اقامته في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة 18 فريقا. وحضرَ القرعة رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، وعضو التطبيعية، اسعد لازم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، بالإضافة الى اعضائها. وجاءتْ نتائج قرعة المسابقة التي ستقام بنظام (الدوري العام) حسب الآتي بالنسبة للجولة الأولى:

1- الجوية × الجنوب.

2- غاز الجنوب × شهريان.

3- مصافي الوسط × بلدية الناصرية.

4- الميناء × الشرطة.

5- غاز الشمال × اوروك.

6- الشرقية × أمانة بغداد.

7- الجيش × مصافي الجنوب.

8- نفط الوسط × الجنسية.

9- الحشد × نفط البصرة. 1- الجوية × الجنوب.2- غاز الجنوب × شهريان.3- مصافي الوسط × بلدية الناصرية.4- الميناء × الشرطة.5- غاز الشمال × اوروك.6- الشرقية × أمانة بغداد.7- الجيش × مصافي الجنوب.8- نفط الوسط × الجنسية.9- الحشد × نفط البصرة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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