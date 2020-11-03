صلوات في الهند تتوزع بين ترامب وهاريس

أقام مؤيدون للمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، اليوم الثلاثاء، صلوات بالقرب من قرية أسلافها في الهند، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتجمع السكان في قرية تولاسندرابورام، مسقط رأس جد كمالا هاريس، قبل ساعات من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في معبد، لإقامة الصلوات الخاصة من أجل فوز بايدن ونائبته كمالا.

وقال رجل أعمال يدعى آر.آر كاليداس فاندايار، إنه يعتزم إطعام أكثر من 150 فقيرا لمباركة هاريس، التي تخوض السباق ضمن بطاقة المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن.

وفي الجهة المقابلة، تضرعت جماعة هندوسية إلى السماء، لمباركة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب.

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وتقول جماعة، تزعم أنها تتمتع بتأييد خمسة ملايين هندوسي، إنها تتمني فوز ترامب بفترة أخرى، "لتبقى باكستان والصين، الخصمان الرئيسيان للهند، تحت السيطرة".

وانضم قرابة الـ24 عضوا في جماعة تعرف باسم هندو سينا (الجيش الهندوسي)، على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال في دلهي، إلى رجل دين يرتدي ملابس صفراء، لأداء الشعائر وتلاوة النصوص من أجل أن يفوز ترامب.

وحمل المشاركون صورا لترامب وصورة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأشار مؤسس الجماعة، فيشنو جوبتا، عبر الهاتف، إلى أنه "لا يمكن للهند محاربة الإرهاب، إلا مع وجود ترامب، وستلزم الصين وباكستان مكانيهما طالما بقي ترامب رئيسا"، مضيفا "نتمنى الخير لهاريس بسبب أصولها الهندية، لكن نواب الرئيس ليسوا بهذه القوة".