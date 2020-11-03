لتمويل ودعم الإرهاب.. تمديد حبس ابنة القرضاوي بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس علا القرضاوى، ابنة مفتى الإرهاب الهارب إلى قطر يوسف القرضاوي 45 يوما احتياطيا بتهمة الإرهاب.

ووجهت النيابة المصرية، الثلاثاء، لابنة القرضاوي ومتهمين اثنين آخرين، تهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما قررت النيابة حبس ابنة مفتى الإرهاب الهارب إلى قطر يوسف القرضاوي 45 يوما احتياطيا بتهم تتعلق بممارسة أعمال الإرهاب.

وشملت التهم أيضا، التجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف تنظيم الإخوان الإرهابي، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.

يشار إلى أن القرضاوي يمارس نفوذاً كبيراً، وبدعم من الحكومة القطرية حيث يتخذ من الدوحة ملجأ له، حيث أنشأ شبكة دولية للترويج لأهداف الإخوان الإرهابية، وصفها في اجتماع عام 1996 في توليدو بولاية أوهايو بأنها غزو للغرب "من خلال الدعوة" وهو مصطلح يُترجم إلى "التبشير"، ولكن غالباً ما يستخدمه "الإخوان" للإشارة إلى نسختهم من التلقين الأيديولوجي.

وعلى المستوى الدولي يجري القرضاوي ذلك من خلال ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" (IUMS)، الذي اشتهر بفتواه الصادرة عام 2004 التي تسمح باستهداف الأمريكيين في العراق، بمن فيهم المدنيون، والمصنف منظمة إرهابية في الدول الأربع المقاطعة لقطر في إطار جهود محاربة جهاز القرضاوي الدولي.