رسالة روسية لسيد البيت الأبيض "الفائز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي ولأي سيناريو مقبل.

وأضاف لافروف، خلال حديثه لـ"كومرسانت" الروسية، أن موسكو ليس لديها أي آمال كبيرة حيال علاقاتها مع واشنطن بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، فتحت مراكز الاقتراع في نيويوك و4 ولايات أخرى، أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية تاريخية على وقع انقسام شديد بين الأمريكيين.

وأدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، إما شخصيا أو عبر البريد، لتجنب الازدحام في مكاتب الاقتراع وسط انتشار وباء كوفيد-19.