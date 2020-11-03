شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسامة النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تؤكد كافة المصادر السياسية في العراق، أن النجيفي قام بالتواصل مع السفير التركي ووزير الخارجية العراقي، قبل أن يتصل برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لحث الأطراف على التهدئة .

Advertisements والنجيفي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م . ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي . وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .

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