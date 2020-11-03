شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة عملية فيننا الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقدمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين. وأكدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع.

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