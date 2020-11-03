شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الفرنسية تعتقل مسلح بسكين وسط باريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلن متحدث باسم الشرطة الفرنسية أن السلطات ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كبير كان يتجول في منطقة بير لاشيز بوسط باريس اليوم. وأضاف المتحدث أن بعض المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة واعتقلت الرجل في غرفة بأحد الفنادق.

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