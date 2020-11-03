نهيان بن مبارك: الإمارات تحمل رسالة سلام إلى العالم وتدعو للعيش المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، أن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحمل إلى العالم أجمع رسالة سلام ومحبة ودعوة صادقة للعيش المشترك.



جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، والتي أكد فيها اعتزازه بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس هذه المنظمة الأممية العريقة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن إنجازات الأمم المتحدة وأسرتها الممتدة في كافة بقاع العالم من الوكالات المتخصصة تعد مذهلة للغاية، بحيث لا يستطيع أحد أن ينكر جهود الأمم المتحدة وما تقدمه من أعمال تمثل قوة دافعة هائلة للخير في عالمنا.

وقال: "إننا نثمن في دولة الإمارات إضافة إلى الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للتعامل مع أكثر المشكلات إلحاحاً في جميع أنحاء العالم، فبفضل جهود الأمم المتحدة المتميزة شهد عالمنا تغييرا يدفعنا نحو عالم أكثر أماناً، نحو عالم أفضل، نحو عالم يضمن التقدم للجميع".

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وأضاف أن الإمارات تعد مجتمعاً دولياً؛ إذ نتشارك مع الدول حول العالم الكثير من التحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والصحة، والبيئة، والتعليم، إضافة إلى التعاون الدولي الفعال، والسعي إلى الحل السلمي للصراعات، وتحسين الكرامة الإنسانية، والتفاهم مع الآخرين.

وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات ملتزمة تماماً بمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، وتعمل بجد على بناء هيكل وطني لنشر السلام، والعدالة، والتسامح، والكرامة الإنسانية بين الجميع.

وقال: "إننا من خلال احتفالنا معاً بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، نشدد من صميم قلوبنا على قناعتنا الراسخة بأننا يجب أن نعمل جميعاً معاً لإنشاء نظام عالمي ينشر الأمل، والتفاهم، والاستقرار، والتعاون، والرخاء، وأن نسعى للحفاظ على هذا النظام".

ونوه بأن وزارة التسامح والتعايش الإماراتية تسعى دائماً من خلال كافة برامجها ومبادراتها إلى تنمية المعارف بالآخرين، والانفتاح عليهم والتواصل الإيجابي والمتبادل معهم، والسعي الصادق للحياة معهم في عالم يتسم بتنوع سكانه واختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة التعايش والسلام، ونبذ العنف والكراهية، والابتعاد عن الصراعات والنزاع والخلافات، والمبادرة إلى بناء العلاقات الإنسانية على أسس أخلاقية قائمة على الود والرحمة والتعاون.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن المجتمع الإماراتي يتصف بالمبادئ الإنسانية النبيلة كمبادئ العدل، والمساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويسعى دائماً للاستماع باحترام إلى أفكار وآراء الآخرين والعمل على التعايش معهم، في أخوة ومحبة وسلام.