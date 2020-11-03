مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل الغنايم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود وفيات ومصاب.

وأشارت التحريات إلى انقلاب سيارة نقل رقم "6591 هـ م س" على الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن وفاة "علي. ع.م. ح" 35 عامًا، و"علي. ا. ع" و إصابة "السيد.ع.م.ح" 32 عامًا.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.