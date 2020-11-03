الدولار يصعد في كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي بنهاية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.