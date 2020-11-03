"أوبك" تتضامن مع النمسا بعد الهجمات الإرهابية في فيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- أ ش أ:

أعربت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، عن صدمتها وحزنها الشديدين بعد تلقيها أنباء الأحداث المروعة التي وقعت في قلب مدينة فيينا مساء أمس.

وذكرت المنظمة في بيان: "تعازينا القلبية لجميع المتضررين ونؤكد تضامننا مع أسر ضحايا هذا الهجوم الشنيع، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأدان البيان بشدة هذه الهجمات الإرهابية وجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي تهدف فقط إلى إزهاق أرواح البشر وخلق الفوضى، مشيرا الى أنه لا يمكن أبدًا تبرير أعمال العنف والكراهية العشوائية أو التسامح معها، ويجب أن نتحد عندما نواجه مثل هذه الأعمال.

وفتح مسلحون، بينهم مُنتمي لتنظيم داعش، النار على كُنيس يهودي في وسط فيينا؛ مما أسفر عن وقوع 4 قتلى و16 مصابا.