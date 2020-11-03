مفوّضية أمريكية تحث الناخبين على الحفاظ على سلامتهم أثناء التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

حثت العضو في مفوضية الانتخابات الفيدرالية الأمريكية إلين وينتروب، الناخبين الأمريكيين على الحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تشهدها البلاد.

ودعت وينتروب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ، الثلاثاء، الناخبين الأمريكيين إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم عبر ارتداء الكمامات، كما حثتهم على الإدلاء بأصواتهم إذا كانوا لم يصوتوا بعد.. قائلة "نريد أن يكون لدينا ديمقراطية قوية ومفعمة بالحيوية يكون فيها صوت كل مواطن وتصويته مهمين".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.