ماذا حدث لأسعار الدولار مقابل الجنيه خلال 4 سنوات من التعويم؟ (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات البنك المركزي أن أسعار الدولار واصلت انخفاضها مقابل الجنيه للعام الثاني على التوالي في الذكرى الرابعة لتحرير سعر الصرف الذي أجراه البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016.
وبعد أن ارتفع سعر الدولار الضعف تقريبا في نهاية العام الأول للتعويم، واصل السعر زيادته خلال العام الثاني للتعويم بحوالي 26 قرشا بنسبة 1.5%، وذلك قبل أن ينخفض بشكل ملحوظ خلال العام الثالث بحوالي 177 قرشا بنسبة 9.9%، ثم هبط في العام الرابع والأخير بحوالي 43 قرشا بنسبة 2.7% رغم تداعيات أزمة كورونا.
ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط أسعار بيع الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال 4 أعوام من التعويم، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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