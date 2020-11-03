وزير الصحة الألماني: لا أعرف أين أُصِبت بعدوى كوفيد 19

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه، ومثل الكثير من مصابي فيروس كورونا المستجد، لا يعرف مصدر عدواه.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الثلاثاء: "سأكون واحدا من هؤلاء الـ75% الذين لا يستطيعون أن يقولوا أين حدث هذا".

ورأى شبان أن الشيء المؤسف بالنسبة للمصابين هو أن معظم الحالات يتم العلم بها في وقت لاحق " فهي تحدث بدون أن يلاحظها المرء".

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وأُعْلِنَ في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أن شبان أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.

وقال الوزير إن تجربته الذاتية أثرت على نظرته لأزمة كورونا، وأوضح أنه شعر شخصيا بأن العزل والحجر المرتبطين بالقلق من تواصل انتشار الفيروس، يمكن أن يسببا إزعاجا.

وأعرب شبان عن امتنانه حيال سير مرضه بشكل جيد وتمكنه من الاعتماد على مكتب الصحة مثل المواطنين الآخرين.